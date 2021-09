Domani sciopero dei treni a Milano, gli orari

È arrivato lo sciopero Trenord. Da questa notte a domani notte, e per tutta la giornata di domenica, i convogli di Trenord rischiano di fermarsi a Milano e in tutta la Lombardia per un'agitazione proclamata dalle sigle "Rsu 1A Pdm" e "Rsu 1B Pdb". I lavoratori potranno incrociare le braccia dalle 3 della notte di domenica 5 settembre fino alle 2 della notte di lunedì 6.

"L'agitazione potrà quindi generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria della Lombardia sul servizio regionale, suburbano nonché sul servizio aeroportuale che potranno subire variazioni e cancellazioni", si legge in un avviso di Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale.

"Essendo stato proclamato in una giornata festiva, da normativa non sono previste fasce orarie di garanzia e treni garantiti", ha sottolineato l'azienda, chiarendo quindi che non ci saranno finestre orarie in cui la circolazione sarà assicurata.

"Per i soli servizi Aeroportuali, nel caso di non effettuazione del treno - ha concluso Trenord - potranno essere istituiti: