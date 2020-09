Sciopero dei trasporti, blocco in arrivo nel lunedì nero: per la Lombardia sarà "la paralisi"

Lunedì nero in arrivo. Il 28 settembre andrà infatti in scena lo sciopero dei trasporti proclamato dal sindaco Orsa, che metterà a rischio la circolazione dei treni regionali.

La sigla, in aperto contrasto con Trenord, ha annunciato la "paralisi del servizio ferroviario dalle ore 10.01 alle ore 18" come forma di protesta - si legge in una nota - per "le continue inadempienze aziendali, il mancato rispetto dei principi cardine della contrattazione, la violazione degli accordi sottoscritti, il mancato rispetto degli accordi in materia di relazioni industriali e l'abuso del ricorso al sistema sanzionatorio, con innumerevoli quanto ingiustificati provvedimenti disciplinari a carico di tantissimi lavoratori".

E ancora: secondo l'Orsa "recentemente il clima si è notevolmente aggravato per le iniziative assunte dalla dirigenza, che ha svolto incontri sindacali con le sole tre principali confederazioni. Scioperiamo - conclude il sindacato - perché vogliamo una Trenord che funzioni bene, elevando la qualità del servizio fornito alla clientela e sanando il rapporto con i propri dipendenti".

Gli orari dello sciopero

La stessa Trenord ha parlato di rischio di "forti ripercussioni". "Si avvisa che, nella giornata di lunedì 28 settembre 2020, il sindacato Or.S.A. ha proclamato uno sciopero dalle ore 10:00 alle ore 17:59, che potrà generare forti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia", hanno scritto in un comunicato dall'azienda che gestisce il servizio ferroviario.

"Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni" e l'inizio dell'agitazione è stato fissato per le ore 10 - con termine alle 17.59 - e quindi "le fasce orarie di garanzia non sono coinvolte dallo sciopero in considerazione dall'articolazione oraria", ha sottolineato Trenord.

"Viaggeranno i treni che, con orario di partenza dalla stazione di origine anteriore alle ore 10:00, abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 11:00", hanno chiarito dall'azienda che gestisce il trasporto ferroviario.

"Nel caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto. Saranno ipotizzabili ripercussioni anche a conclusione dello sciopero - ha concluso Trenord nell'avviso ai suoi passeggeri - e vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor".

La rabbia di Trenord

La decisione di scioperare ha chiaramente scontentato Trenord, che già in passato era arrivata allo scontro con la sigla. "Il sindacato Orsa, nel promuovere l’agitazione dalle 10 alle 18 a poche settimane dalla ripresa delle attività scolastiche, ancora una volta utilizza lo strumento dello sciopero in modo pretestuoso, senza mostrare alcuna sensibilità per la situazione straordinaria che la Regione e il Paese stanno vivendo a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e generando disagi e rischi di sovraffollamento", l'attacco dell'azienda.



"Trenord invita i viaggiatori a evitare assembramenti nelle stazioni alla ripresa della circolazione. Una volta raggiunto il carico massimo consentito dalle disposizioni nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19, la salita sarà vietata e i flussi deviati sui treni successivi. Si ricorda inoltre che, con questo sciopero, il sindacato Orsa impedisce di garantire i treni utilizzati dagli studenti al termine delle lezioni", ha concluso.