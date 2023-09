Sciopero Trenord: gli orari dei treni e i bus sostitutivi

Sciopero dei treni da mercoledì 6 alle ore 3, fino a giovedì 7 settembre alle ore 2. L’agitazione è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Orsa, Uiltrasporti, Fast e Faisa Cisal. Attese possibili ripercussioni sulla circolazione Trenord sia sui regionali, sia sui suburbani e sui collegamenti Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Gli aggiornamenti su App e sito Trenord.

Nonostante lo sciopero di mercoledì, Trenord garantisce una lista di corse specifiche, indicate sul sito online, che viaggeranno negli orari di punta tra le 6 e le 9, e tra le 18 e le 21. Quindi, i treni circoleranno i treni con partenza e arrivo tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Inoltre, l’azienda di trasporti metterà a disposizione autobus sostitutivi per le corse che non verranno effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto; e ancora, tra Busto Fs e Malpensa Aeroporto.