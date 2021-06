Oggi sciopero dei trasporti: treni a rischio, "ripercussioni anche dopo"

È il giorno dello sciopero. Oggi, mercoledì 16 giugno, andrà in scena un'agitazione indetta quasi all'ultimo secondo dalle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Trasporti, che coinvolgerà i dipendenti del settore ferroviario.

La manifestazione ha carattere nazionale e riguard il personale di Trenord in Lombardia e di Trenitalia e Italo Ntv in tutto lo Stivale. I ferrovieri potranno incrociare le braccia e astenersi dal lavoro per un'ora, ma è prevedibile che le conseguenze si ripercuoteranno anche per il resto della giornata.

Oggi sciopero Trenord, gli orari

A sottolinearlo è Trenord in una nota. "Si avvisa che il, 16 giugno 2021, dalle ore 11:00 alle ore 12:00, alcune organizzazioni sindacali hanno proclamato un’azione di sciopero di tutti i dipendenti del gestore infrastruttura nazionale e delle imprese ferroviarie che svolgono servizio di trasporto passeggeri e merci su tutto il territorio nazionale. Pertanto - sottolinea l'azienda - il servizio regionale e suburbano, la lunga percorrenza di trenord e il servizio aeroportuale, potranno subire variazioni e cancellazioni".

"Si precisa - prosegue Trenord - che potranno arrivare a termine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 11:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 12:00".

Quindi l'avviso ai passeggeri: "Essendo ipotizzabili ripercussioni anche a conclusione dello sciopero, vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor".