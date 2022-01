Arriva il weekend dello sciopero di 23 ore

È in arrivo quello che si prospetta come un weekend nero per chi deve usare i treni in Lombardia. Lo sciopero di una parte del personale Trenord in programma tra domenica 30 e lunedì 31 gennaio è stato confermato: è una protesta che potrebbe mettere in ginocchio la circolazione ferroviaria. A comunicarlo è il sito del ministero dei Trasporti nella pagina dedicata a questo tipo di manifestazioni. Lo sciopero, annunciato il 17 gennaio, è stato proclamato dalle sigle Rsu 1A Pdm e Rsu 1B Pdb. Stando alle prime informazioni i lavoratori di Trenord potranno incrociare le braccia per 23 ore, tra le 3 di domenica 30 gennaio e le 2 di lunedì 31. Essendo domenica non dovrebbero esserci fasce di garanzia ma come sempre i disagi reali dipenderanno dall'adesione del personale.

Il servizio è già modificato per la pandemia

Attualmente, il servizio è stato rimodulato per via della situazione pandemica in atto, si mantiene alto il numero di assenze del personale anche se pur in lieve riduzione rispetto alle scorse settimane. Per questo, da lunedì 24 gennaio sulle linee S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo e S1 Saronno- Milano-Lodi saranno ripristinate totalmente o parzialmente 18 corse.

Restano invariate, invece, fino a domenica 30 gennaio le altre modifiche previste dalla rimodulazione parziale già in atto. L’offerta si confermerà abbondantemente al di sopra della domanda, che attualmente è di circa 350mila viaggiatori al giorno. Nelle settimane di riduzioni non si sono rilevate criticità; nessun treno ha raggiunto riempimenti oltre il livello dell’80% prescritto dalle disposizioni anti-covid.

Tutti i provvedimenti sono già presenti nella “ricerca orario” della App di Trenord, comunica l'azienda. Di seguito si riportano i dettagli delle modifiche, suddivisi per direttrice, in vigore da lunedì 24 a domenica 30 gennaio 2022.

Gli orari dei treni Trenord modificati per la "pandemia"

Linea S1 Saronno-Milano-Lodi:i treni della linea continueranno a circolare solo fra Milano Bovisa e Lodi. Tra Bovisa e Saronno, i passeggeri potranno utilizzare le corse delle linee S3 Saronno-Bovisa-Milano Cadorna o delle linee regionali che partono e arrivano a Cadorna. In aggiunta, da lunedì 24 saranno introdotte due corse straordinarie fra Saronno, Bovisa e Cadorna: la prima partirà da Saronno alle ore 7.08 e arriverà a Milano Cadorna alle ore 7.43; la seconda partirà da Saronno alle ore 7.38 e avrà destinazione a Cadorna alle ore 9.37

Linea S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo: negli orari di punta del mattino e della sera da lunedì 24 saranno ripristinate quattro corse sull’intero collegamento fra Mariano Comense e Milano Rogoredo e 12 corse fra Palazzolo e Milano Rogoredo. È confermata la riduzione del resto del servizio sulla linea; negli orari di sospensione, i clienti possono usare i treni della linea S4 Camnago-Milano Bovisa-Milano Cadorna fino a Milano Bovisa, collegata a Milano Rogoredo dalle corse delle linee S13 Milano Bovisa-Pavia e S1 Milano Bovisa-Lodi.

Linea S9 Saronno-Seregno-Albairate: sulla linea circolerà, in entrambe le direzioni, un treno ogni ora, anziché ogni 30 minuti.

Linea S11 Rho-Milano-Como-Chiasso: i treni circolano fra Milano Porta Garibaldi e Chiasso. Il collegamento fra Milano Porta Garibaldi e Rho è garantito dalle corse delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Pioltello.

Linea Malpensa Express: il collegamento Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto sarà effettuato con una corsa ogni ora per direzione (al minuto 27 da Cadorna e 26 da Malpensa T1), anziché ogni 30 minuti. Continueranno a circolare, ogni 30 minuti, le corse che collegano lo scalo aeroportuale con Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale.

Linea S40 Como-Mendrisio-Varese:il servizio sulla linea transfrontaliera effettuata da treni TILO è sospeso. I viaggiatori possono utilizzare le corse delle linee TILO S10 Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como San Giovanni e S50 Biasca-Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa.

Su tutte le linee saranno soppresse le corse in circolazione fra le ore 23:30 e le ore 5:00. Trenord consiglia ai passeggeri, prima di mettersi in viaggio, di consultare sull’App Trenord (iOS e Android) i dettagli delle modifiche e delle variazioni serali e notturne.