L'orario dello sciopero dei trasporti: i treni (Trenord e Trenitalia) a rischio

Non sciopera solo Atm (metro, bus e tram), i cui mezzi sono a rischio venerdì 22 marzo, nei prossimi giorni è previsto uno sciopero del personale dei treni Trenord e Trenitalia. I treni sono a rischio per 24 ore dalle 21 di sabato 23 marzo alle 21 di domenica 24.

L'agitazione, preannunciata sul calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è stata proclamata da Cub Trasporti e Sgb, ha carattere nazionale e coinvolgerà il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria. Sul sito del ministero spiegano che sara a rischio tutto il settore ferroviario e trasporto merci su rotaia.

Trenitalia ha comunicato in una nota che è attivo un call center gratuito - 800 89 20 21 - per informazioni. "Dalle ore 21 di sabato 23 alle ore 21 di domenica 24 marzo - ribadiscono - è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs e Trenord. I treni possono subire variazioni o cancellazioni. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero, rimborsi, collegamenti e servizi sono disponibili sugli altri canali web del Gruppo Fs e Trenord, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie"