In arrivo il "triplo" sciopero dei mezzi: orari e fasce di garanzia

Tre scioperi in un uno. È in arrivo a Milano e nel resto d'Italia una tripla agitazione dei ferrovieri, con i dipendenti di Italo, Trenitalia e Trenord che potranno incrociare le braccia per 23 ore. Le sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e Ugl hanno infatti indetto uno sciopero dei lavoratori di Italo e Trenitalia, mentre la sigla Cub trasporti ha proclamato l'agitazione per i lavoratori di Trenord, che gestisce il servizio ferroviario regionale sotto la Madonnina e in tutta la regione.

Lo sciopero andrà in scena dalle 3 di giovedì 13 alle 2 di venerdì 14 luglio. "I servizi regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza potranno subire variazioni e cancellazioni", si legge in una nota della stessa Trenord. Che ha poi ricordato che "saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00", finestre orarie in cui i treni circoleranno regolarmente. "In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus, senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto" e "Stabio e Malpensa Aeroporto".

"Dalle ore 3:00 di giovedì 13 alle ore 2:00 di venerdì 14 luglio, è indetto uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia, i treni possono subire variazioni o cancellazioni. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione", l'annuncio che si legge sul sito della società. "Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle 18.00 alle ore 21.00", conclude il comunicato. Italo ha invece pubblicato una lista di tutti i treni garantiti durante le 23 ore di sciopero.