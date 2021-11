Venerdì sciopero dei treni a Milano (e lo stesso giorno rischio blocco per Atm)

Treni a rischio caos. Venerdì 3 dicembre a Milano, e nel resto della Lombardia, va in scena lo sciopero dei lavoratori di Trenord. L'agitazione, come si legge sul sito dedicato del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata proclamata dai sindacati Ugl trasporto e Ugl autoferro, con i ferrovieri che potranno incrociare le braccia per otto ore in tutta la Nazione.

Sotto la Madonnina a fermarsi possono essere i dipendenti di Trenord. I convogli - ha fatto sapere l'azienda in una nota - sono a rischio "dalle ore 09:01 alle ore 17:00" perché per l'agitazione nazionale sono ipotizzabili "ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria in Lombardia".

"Il Servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza ed il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni", l'avviso di Trenord. Che ha chiarito che "arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00".



"Nel caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno instituiti autobus a Milano Cadorna e Malpensa aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra Milano Cadorna e Malpensa aeroporto, autobus a Stabio e Malpensa aeroporto per garantire il collegamento aereoportuale S50 'Malpensa Aeroporto - Stabio". "Essendo ipotizzabili ripercussioni anche a conclusione dello sciopero - ha rimarcato Trenord rivolgendosi ai viaggiatori -, vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni".

Non solo Trenord, però. Perché sempre nella giornata di venerdì 3 dicembre a Milano è previsto anche uno sciopero dei lavoratori di Atm. I mezzi pubblici - metro, autobus e tram - saranno a rischio per quattro ore.