Lunedì sciopero dei treni in Lombardia

I treni di Trenitalia sono a rischio per uno sciopero in programma per la giornata di lunedì 20 febbraio. A Milano e in Lombardia incrociano le braccia i dipendenti della compagnia ferroviaria nazionale. La protesta, come spiega il portale dedicato del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata proclamata dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Slm Fast e Ora ferrovie.

Gli orari dei treni per lunedì 20 febbraio

"Dalle ore 9:01 alle ore 16:59 di lunedì 20 febbraio è indetto uno sciopero del personale di Trenitalia delle direzioni business alta velocità e interCity", ha fatto sapere l'azienda in una nota. A incrociare le braccia potranno essere anche gli addetti alla "vendita diretta" e al "customer service".

"Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni Frecce e InterCity", mentre "per i treni EuroCity si prevedono cancellazioni", l'avviso di Trenitalia sul sito ufficiale. "Lo sciopero non interessa i treni regionali", ma "l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione", hanno rimarcato dalla società.

Soltanto venerdì scorso Milano ha già dovuto fare i conti con un altro sciopero dei mezzi per via del quale tre linee del metrò milanese sono state chiuse per buona parte della giornata.