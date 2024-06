Confermato lo sciopero (senza fasce di garanzia): gli orari, è rischio caos

Fine settimana da bollino nero per i treni lombardi. Dalle ore 3 di domenica 16 giugno alle ore 2 di lunedì 17 giugno 2024 è infatti in vigore uno sciopero dei ferrovieri indetto dai sindacati Uiltrasporti e Orsa. L'agitazione inizierà nella notte tra sabato e domenica e terminerà la notte successiva: i maggiori disagi sono quindi previsti proprio per la giornata di domenica.

A incrociare le braccia saranno i dipendenti di Trenord, l'azienda che gestisce il trasporto ferroviario nella regione. Lo sciopero - ha fatto sapere sul proprio sito ufficiale la stessa società - "potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza di Trenord".

"Le fasce di garanzia non saranno attive, poichè lo sciopero è in una giornata festiva", hanno chiarito da piazzale Cadorna. Per tutte le 23 ore di sciopero, quindi, non ci saranno convogli e mezzi garantiti.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra "Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express" e tra "Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio".