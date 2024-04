Sciopero dei trasporti a Milano: gli orari e l'elenco delle corse garantite

Ferrovieri in protesta. Lunedì 22 aprile a Milano e nel resto della Lombardia va in scena lo sciopero dei lavoratori Trenord indetto dalle sigle sindacali Uilt Uil e Orsa Ferrovie. L'agitazione durerà 23 ore e inizierà alle 3 del 22 - quindi la notte tra domenica e lunedì - per terminare poi alle 2 del 23, la notte successiva. A fermarsi potranno essere tutti i dipendenti della società che gestisce il trasporto ferroviario regionale, con i treni che saranno a rischio.

"Da lunedì 22 dalle ore 3:00 alle ore 2.00 del 23 aprile 2024, è stato proclamato uno sciopero del servizio regionale in Lombardia che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria", si legge in un avviso pubblicato da Trenord sul proprio sito. "Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord ed il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni. Negli orari 6-9 e 18-21 viaggeranno i treni presenti nella lista dei servizi minimi garantiti", ha fatto sapere l'azienda di piazzale Cadorna. "Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express", conclude la nota.

Per tutta la giornata di lunedì, quindi, i convogli regionali di Trenord potrebbero essere in ritardo o cancellati. La società ha anche pubblicato un elenco di tutti i treni garantiti.