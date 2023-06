Gli orari dello sciopero dei treni a Milano

Otto ore di possibile caos. Venerdì 23 giugno a Milano e nel resto della Lombardia va in scena lo sciopero dei ferrovieri di Trenord, l'azienda che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia. I dipendenti della società - come riporta il portale dedicato del ministero delle infrastrutture e dei trasporti - potranno incrociare le braccia dalle 9 alle 17 per effetto di un'agitazione proclamata dai sindacati Uilt Uil, Fast, Faisa Cisal e Orsa Ferrovie.

"Durante queste ore potranno verificarsi variazioni al servizio su tutte le direttrici della Lombardia. Le fasce orarie di garanzia non sono interessate dallo sciopero", ha fatto sapere la società di piazzale Cadorna in una nota. Nello stesso comunicato Trenord ha precisato che "i treni già in corso di viaggio alle ore 9, che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10, termineranno regolarmente la corsa, i treni con orario di partenza antecedente alle ore 9, ma con arrivo nella destinazione finale oltre le ore 10, potrebbero essere cancellati" e che "i treni con partenza tra le ore 9:01 e le 16:59 potrebbero essere cancellati".

"Potranno essere coinvolti anche i collegamenti aeroportuali 'Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi - Malpensa Aeroporto' e 'S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona'. Per il solo servizio aeroportuale - ha concluso Trenord - saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1-T2 , Stabio e Malpensa Aeroporto T1- T2 per la linea S50".

Quindici giorni dopo, il 7 luglio, un altro venerdì, a scioperare saranno invece i lavoratori di Atm, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico locale sotto la Madonnina. L'agitazione, proclamato a livello nazionale da Faisa Confail, durerà per l'intera giornata e rischia di mandare nel caos la circolazione di autobus, tram e metropolitane nel capoluogo meneghino.