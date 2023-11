Sciopero dei trasporti a Milano, treni a rischio? La nota di Trenord

Sciopero in arrivo. Ma senza conseguenze, almeno per i treni. Lunedì 27 novembre a Milano e nel resto d'Italia va in scena un'agitazione nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale proclamata dai sindacati Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti.

Se i mezzi Atm saranno a rischio sotto la Madonnina, sembra che i convogli regionali di Trenord non subiranno conseguenze. A incrociare le braccia potranno essere solo i dipendenti del gestore dell'infrastrutture Ferrovienord, ma - si legge in una nota dell'azienda di piazzale Cadorna - "in analoghe circostanze le adesioni non sono state significative". "Non si prevedono, pertanto, interruzioni della circolazione ferroviaria in Lombardia", ha assicurato la società, segnalando comunque che "eventuali cancellazioni saranno tempestivamente comunicate".

"Il servizio aeroportuale Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona sarà comunque garantito, nel caso di cancellazione dei treni, saranno istituiti autobus senza fermate intermedie", ha concluso Trenord.

Per metropolitane, autobus e tram a Milano saranno invece possibili ripercussioni per lo sciopero dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio.