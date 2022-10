Gli orari dello sciopero dei mezzi a Milano: nessuna corsa garantita

Nessun treno garantito. Tra sabato 8 e domenica 9 ottobre va in scena a Milano lo sciopero dei lavoratori di Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale. "Si avvisa che dalle ore 21 di sabato 8 ottobre alle ore 21 di domenica 9 ottobre è stato indetto uno sciopero da parte della Rsu del personale mobile di Trenord e del sindacato OrsA, che potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano e al servizio aeroportuale", si legge in un avviso dell'azienda di piazzale Cadorna.

È la stessa Trenord, che più volte in passato si era mostrata irritata dalle agitazioni delle Rsu, a rimarcare che "non sono previste fasce orarie di garanzia, trattandosi di giornata festiva", motivo per cui non ci sarà nesssuna corsa garantita.

"Se i servizi Malpensa Express non verranno effettuati - ha chiarito la società - per i soli collegamenti aeroportuali saranno instituiti autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie" e "autobus tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie". Sabato sera, giornata in cui inizierà lo sciopero, sono garantiti soltanti "i treni con orario di partenza prevista entro le ore 21 e termine corsa entro le ore 22".