Sciopero generale, treni a rischio stop: l'elenco delle corse garantite di Trenord, Italo e Trenitalia

Braccia incrociate. Tra martedì 7 e mercoledì 8 marzo la circolazione dei treni a Milano, in Lombardia e nel resto d'Italia rischia di andare nel caos a causa di un doppio sciopero generale proclamato dai sindacati in concomitanza con la festa della donna.

"Il sindacato Adl Cobas ha indetto uno sciopero Nazionale di tutte le categorie pubbliche e private dalle ore 21 di martedì 7 alle ore 21 di mercoledì 8 marzo 2023", ha fatto sapere Trenord. Chiarendo che in concomitanza ci sarà un secondo "sciopero proclamato da parte di Cub Trasporti dalle ore 00:00 alle ore 21 del giorno 8 marzo 2023".

"Pertanto, i servizi regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza potranno subire variazioni e cancellazioni", l'avviso di Trenord. "Martedì 7 marzo viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22. Mercoledì 8, invece, viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18".

"In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra 'Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto', a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto Stabio".

"Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni Frecce e Intercity", ha garantito Trenitalia. Italo ha invece pubblicato una lista di tutti i convogli che saranno garantiti durante l'agitazione dei lavoratori.