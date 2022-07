Sciopero mezzi a Milano: nessuna fascia di garanzia, ecco gli unici treni "salvi"

Disagi e possibile caos. Tra domenica 10 e lunedì 11 luglio a Milano e nel resto della Lombardia andrà in scena uno sciopero dei lavoratori Trenord indetto dalle Rsu 1A Pdm e Rsu 1b Pdb. L'agitazione inizierà alle 3 della notte del 10 - quindi tra sabato e domenica - e terminerà alle 2 della notte successiva, quindi tra domenica e lunedì.

"Per tutta la giornata, in Lombardia i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni", ha fatto sapere in una nota l'azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale. Non saranno previste fasce di garanzia, perché lo siopero cade in una giornata festiva.

"Per ordinanza del Prefetto di Novara, nonostante l’agitazione saranno garantite 12 corse Trenord per Arona Air Show 2022, in vista del grande afflusso di visitatori previsto alla manifestazione", ha spiegato Trenord, chiarendo che "a queste si aggiungono anche 12 corse effettuate, come di consueto, da equipaggi di Trenitalia".

Gli unici treni garantiti

Questi i treni Trenord che i viaggiatori possono utilizzare da Milano Porta Garibaldi e da Busto Arsizio Fs ad Arona e viceversa:

Da Milano/Busto Arsizio in direzione Arona

• Milano Porta Garibaldi (8.46) - Arona (9.54);

• Milano Porta Garibaldi (9.40) - Arona (11.00);

• Busto Arsizio FS (10.50) - Arona (11.26);

• Busto Arsizio FS (11.55) - Arona (12.35);

• Busto Arsizio FS (13.06) - Arona (13.40);

• Busto Arsizio FS (13.20) - Arona (13.56).

Da Arona in direzione Busto Arsizio/Milano

• Arona (10.06) - Busto Arsizio FS (10.41);

• Arona (11.52) – Busto Arsizio FS (13.00);

• Arona (16.05) - Busto Arsizio FS (16.40);

• Arona (16.27) - Busto Arsizio FS (17.05);

• Arona (18.06) - Milano Porta Garibaldi (19.14);

• Arona (18.35) - Busto Arsizio (19.10).

Questi i treni effettuati da Trenitalia:

Da Milano in direzione Arona/Domodossola

• Milano Porta Garibaldi (6.12) - Arona (7.21) - Domodossola (8.23);

• Milano Porta Garibaldi (11.46) - Arona (12.54) - Domodossola (13.59);

• Milano Porta Garibaldi (13.46) - Arona (14.54) - Domodossola (15.51);

• Milano Porta Garibaldi (15.46) - Arona (16.54) - Domodossola (17.59);

• Milano Porta Garibaldi (17.46) - Arona (18.54) - Domodossola (19.59);

• Milano Porta Garibaldi (19.46) - Arona (20.54) - Domodossola (21.59).

Da Domodossola/Arona in direzione Milano

• Domodossola (6.01) - Arona (7.04) - Milano Porta Garibaldi (8.14);

• Domodossola (10.01) - Arona (11.06) - Milano Porta Garibaldi (12.14);

• Domodossola (12.01) - Arona (13.06) - Milano Porta Garibaldi (14.14);

• Domodossola (14.01) - Arona (15.06) - Milano Porta Garibaldi (16.14);

• Domodossola (16.01) - Arona (17.06) - Milano Porta Garibaldi (18.14);

• Domodossola (18.01) - Arona (19.06) - Milano Porta Garibaldi (20.14)

Lo scontro col sindacato

L'agitazione è stata indetta dalle rappresentanza sindacali 1A Pdm e 1b Pdb, le stesse che da maggio scorso hanno già proclamato nove scioperi, irritando - e non poco - l'azienda. Proprio Trenord alla fine dello scorso anno aveva parlato apertamente di "modalità che intende causare significativi disagi ai passeggeri, vanificando la tutela della mobilità assicurata dalle fasce di garanzia, nonostante le aperture al dialogo" in seguito a una delle proteste.

A rendere tesi i rapporti tra le sigle e la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale è la scelta da parte di Trenord di utilizzare un sistema informatico di programmazione e gestione dei turni, che - a dire dei lavoratori - invierebbe modifiche ai dipendenti il giorno prima del loro impiego e spesso fuori dall'orario lavorativo.

Anche questa volta, nella nota per annunciare lo sciopero, Trenord non ha risparmiato toni irritati parlando di decisione, da parte delle Rsu, di "confermare lo sciopero, nonostante le aperture manifestate dall’azienda durante i numerosi incontri avuti per evitare un’ennesima agitazione in una giornata festiva, che in base alla normativa vigente non prevede l’attuazione di servizi minimi di garanzia".