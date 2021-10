Gli orari del nuovo sciopero dei mezzi a Milano (niente fasce di garanzia)

Treni a rischio. Tra domenica 24 ottobre e lunedì 25 ottobre a Milano va in scena uno sciopero dei lavoratori del settore ferroviario lombardo proclamato dalle sigle Rsu 1a Pdm e Rsu 1B Pdb, le stesse che già avevano indetto un'altra agitazione lo scorso settembre.

Potrà incrociare le braccia il personale di bordo dei treni, con i convoglio Trenord che saranno quindi a rischio dalle ore 03:00 di domenica alle ore 02:00 di lunedì. "Sono possibili - ha fatto sapere l'azienda in una nota - ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, esclusa la lunga percorrenza".



"Il servizio regionale, suburbano ed il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni", ha sottolineato Trenord, evidenziando che "poiché lo sciopero avviene in una giornata festiva non sono previste fasce orarie di garanzia".

Soltanto Per i servizi aeroportuali, nel caso di cancellazione dei treni, potranno essere predisposti degli autobus spstitutivi: