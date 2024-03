Lo sciopero dei trasporti di oggi, senza fasce di garanzia

Convogli a rischio. Oggi, domenica 24 marzo, a Milano e in tutta Italia va in scena lo sciopero dei ferrovieri. I sindacati Cub Trasporti, Sgb e Usb hanno infatti proclamato uno sciopero nazionale che è iniziato alle ore 21:00 di ieri, sabato 23 marzo, e andrà avanto fino alle ore 21:00 di oggi.

"Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord ed il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni", l'avviso dell'azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia. Non sono previste fasce di garanzia.

"Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Domenica 24 marzo, in occasione della manifestazione “Stramilano 2024”, le seguenti corse autobus del servizio Malpensa Express – Milano Cadorna, partiranno e arriveranno dalla fermata della metropolitana M1 di Lampugnano: dalla n. 307 (Milano Cadorna p.05.27 – Malpensa T2 a.06.10) alla n. 347 (Milano Cadorna p.13.57 – Malpensa T2 a.14.40), ogni 30 minuti; dalla n. 310 (Malpensa T2 p.05.20 - Milano Cadorna a.06.04) alla n. 346 (Malpensa T2 p.13.20 - Milano Cadorna a.14.04), ogni 30 minuti", ha concluso Trenord.

Trenitalia ha invece comunicato in una nota che è attivo un call center gratuito - 800 89 20 21 - per informazioni. "Dalle ore 21 di sabato 23 alle ore 21 di domenica 24 marzo - si legge - è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs e Trenord. I treni possono subire variazioni o cancellazioni. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero, rimborsi, collegamenti e servizi sono disponibili sugli altri canali web del Gruppo Fs e Trenord, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie".