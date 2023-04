Oggi sciopero dei mezzi a Milano: gli orari

Il giorno dello sciopero. Oggi, venerdì 14 aprile, a Milano e nel resto della Lombardia va in scena l'agitazione dei dipendenti Trenord indetta dai sindacati Usb lavoro privato, Sgb e Cub trasporti. I convogli regionali saranno a rischio per 8 ore, "dalle 9 alle 17", ha fatto sapere la stessa azienda che gestisce il servizio ferroviario.

"Si segnala che in analoghe circostanze le adesioni non sono state significative. Non si prevedono, pertanto, interruzioni della circolazione ferroviaria in Lombardia. Eventuali cancellazioni saranno tempestivamente comunicate", ha chiarito la società di piazzale Cadorna. I disagi per i pendolari lombardi, quindi, dovrebbero essere contenuti anche se l'effettiva portata dello sciopero sarà chiara soltanto dalle 9 in poi.

"Il servizio aeroportuale sarà comunque garantito con le seguenti modalità: autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra 'Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto', autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio", ha concluso Trenord che ha in ogni caso consigliato ai viaggiatori di "verificare l'andamento della circolazione in tempo reale prima di mettersi in viaggio".