Sciopero dei mezzi: Milano a rischio caos. Orari di metro, bus, tram e treni

Prima metro, bus e tram. Poi i treni. Venerdì nero in arrivo a Milano, con la città che il prossimo 14 gennaio rischia di paralizzarsi per uno sciopero nazionale indetto dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl, impegnate nei tavoli per il rinnovo del contratto collettivo.

L'agitazione sotto la Madonnina coinvolge i lavoratori di Atm e i dipendenti di Ferrovienord, che gestisce parte dell'infrastruttura ferroviaria regionale.

Orari sciopero Atm

"Lo sciopero potrebbe interessare le linee Atm tra le 8:45 e le 12:45", ha fatto sapere la società di Foro Bonaparte, che in questi giorni ha già dovuto ridurre le corse a causa delle assenze per covid tra il personale. E ancora: "Potranno avere ritardi o essere cancellate le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 Agi e smart bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 22. Sono garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 18".

"A fronte di un atteggiamento provocatorio e pregiudiziale delle associazioni datoriali - hanno spiegato le sigle - rivendichiamo il diritto al rinnovo del contratto e il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali di una categoria che da sempre responsabilmente, in qualsiasi condizione, svolge un servizio pubblico essenziale, garantendo il diritto alla mobilità dei cittadini".

Sciopero treni

Non solo metro, bus e tram, però. Perché a fermarsi potranno essere anche i lavoratori di Ferrovienord. "Si avvisa che dalle ore 09:01 alle ore 13:01 di venerdì 14 gennaio è previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura ferroviaria e potrà generare ripercussioni sul servizio offerto da Trenord", ha fatto sapere l'azienda, che ha già tagliato le corse, anche cancellando i convogli notturni, causa covid.



"Saranno interessati i treni regionali e suburbani circolanti su rete Ferrovienord", ha chiarito Trenord. Quidni potenziali disagi su: Milano Cadorna - Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese - Milano Cadorna, Brescia/Iseo - Edolo, con i treni "che potranno subire ritardi e variazioni". Coinvolti nello sciopero anche i collegamenti aeroportuali tra Milano e Malpensa, che in caso di non effettuazione saranno sostituiti con bus da Cadorna.

"Saranno possibili ripercussioni - ha concluso l'azienda - nei tratti a gestione mista, sulle linee: S1 Saronno - Milano Passante - Lodi, S4 Camnago L. - Milano Cadorna, S9 Saronno - Seregno - Milano - Albairate, S13 Milano Bovisa - Pavia".