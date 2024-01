Lo sciopero dei vigili a Milano: adesione di massa

È in corso, domenica 14 gennaio, lo sciopero dei vigli urbani a Milano. E, stando ai dati diffusi dai sindacati, l'adesione è massiccia. I vigili in servizio al primo turno hanno scioperato al 90%, secondo quanto riferito da Giovanni Molisse, segretario della Funzione Pubblica - Cgil di Milano. Tradotto significa che, domenica mattina, erano in servizio appena 8 pattuglie di polizia locale. "Simao soddisfatti - ha detto Molisse - perché significa che le ragioni per cui abbiamo indetto lo sciopero sono sentite. Il comando vuole cambiare l'organizzazione del lavoro senza confrontarsi con noi".

Un primo 'assaggio' della protesta si era avuto durante la commemorazione del vigile Nicolò Savarino, ucciso da un Suv mentre era in servizio nel quartiere Bovisa nel 2012. In quella occasione, durante i discorsi di rito di Marco Granelli (assessore alla polizia locale) e Maco Ciacci (comandante), alcuni vigili (in borghese) si erano voltati per dare loro le spalle. Ed è in corso, fino a martedì 16 gennaio, il blocco degli straordinari.

Caos annunciato per Milan-Roma

Preoccupa in particolare la partita in programma allo stadio Meazza tra Milan e Roma, che richiamerà il tutto esaurito. Vista l'impossibilità di contare sulle normali pattuglie di polizia locale, il Comune di Milano ha chiesto (e ottenuto) che, a gestire il flusso di traffico, saranno pattuglie di polizia, carabinieri e polizia provinciale. Vista la massiccia adesione al primo turno di servizio, è molto probabile che anche per il resto di domenica i vigili milanesi sciopereranno in massa.

"Con lo sciopero dei vigili - commenta Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia in Comune - cade a fagiolo l'interrogazione a risposta immediata che ho fatto qualche giorno fa all'assessora alla mobilità Arianna Censi. A maggio del 2022 mi aveva detto che ci sarebbero voluti 100 giorni per la Ztl di San Siro". L'11 gennaio, rispondendo all'interrogazione, Censi ha invece precisato che il Comune è ancora in fase d'interlocuzione col Ministero delle infrastrutture per definire "la disciplina della Ztl". "Se avessimo avuto già la Ztl, oggi non ci sarebbe il caos annunciato", conclude De Chirico.