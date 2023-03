Sciopero dei trasporti: caos aeroporti e voli a rischio

Venerdì 17 marzo sarà una giornata complicata per chi si deve spostare con l'aereo: è infatti in programma uno sciopero del settore che avrà ripercussioni sulle partenze e sugli arrivi dei voli. L'agitazione è indetta a livello nazionale da Cub, Uilt-Uil, Ugl-Ta, Cgil e Flai trasporti e servizi, come comunica il sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Saranno coinvolti diversi aeroporti con un possibile e pericoloso effetto domino per i passeggeri. Le modalità dello sciopero variano in base alle sigle sindacali: da 4 e 24 ore.

Chi sciopera il 17 marzo, dove e in quale fascia oraria

Si fermano per 24 ore, a livello nazionale, i lavoratori di:

Flai Trasporti e Servizi che si occupano di servizi aeroportuali di handling;

Osr cub Trasporti- security di Milano Linate;

Cub - lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti.

Si fermano per 4 ore i lavoratori di:

Uilt-Uil personale Air Dolomiti dalle 13 alle 17;

Ugl-Ta Aviation services e aviation services assistance dalle 11 alle 15;

Osp Filt Cigl-Cub - personale che cura i servizi dell'aeroporto di Pisa dalle 10 alle 14;

Cub trasporti e Usb lavoro privato - personale Atitech di Roma Fiumicino dalle 13 alle 17;

Osp Cub trasporti - personale società Gh di Catania dalle 10 alle 14.

Gli operatori del settore aeroportuale scioperano per chiedere l'aumento delle retribuzioni e migliori condizioni di lavoro.

Sciopero del 17 marzo 2023, i voli garantiti

Ci sono alcuni voli che però devono essere effettuati obbligatoriamente per legge. Si tratta - come si legge sul sito dell'Enac - dei voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso ma anche di tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Devono essere garantiti anche i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

AEZ 2552 ALGHERO (LIEA) FIUMICINO (LIRF);

AEZ 2553 FIUMICINO (LIRF) ALGHERO (LIEA);

EJU 2909 MALPENSA (LIMC) OLBIA (LIEO);

EJU 2910 OLBIA (LIEO) MALPENSA (LIMC);

VOE 1135 FIUMICINO (LIRF) OLBIA (LIEO);

VOE 1134 OLBIA (LIEO) FIUMICINO (LIRF);

VOE 1579 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ);

VOE 1578 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN);

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC);

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ);

RYR 6282 PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX);

RYR 6283 VERONA (LIPX) PALERMO (LICJ);

RYR 480 CAGLIARI (LIEE) VERONA (LIPX);

RYR 481 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE).

Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero.

Deve essere garantita: