Sciopero negli aeroporti: voli a rischio in tutta Italia

Quella di venerdì 21 aprile si annuncia una giornata "pericolosa" per chi deve viaggiare in aereo. Il sindacato Cub ha proclamato uno sciopero di 24 ore per il personale dell'handling aeroportuale (non sciopera invece il personale Atm di Milano, come sembrava in un primo momento).

"Le ragioni della mobilitazione - si legge in un comunicato - sono il mancato rinnovo del contratto Assohandlers, scaduto dal 2017; la richiesta di adattare le paghe al caro vita e di fare investimenti nella sicurezza sui luoghi di lavoro; la contrarietà agli accordi sui contratti proposti da Cgil, Cisl e Uil; la denuncia dei mancati riposi e straordinari, programmati, durante la cassa integrazione; la richiesta del riconoscimento dei livelli di inquadramento per le mansioni effettivamente svolte; la richiesta di assunzioni dignitose immediate e di salari adeguati; la contestazione del parametraggio dei salari".

Lo sciopero di venerdì 21 aprile non è la sola forma di protesta. Cub fa sapere che mercoledì 19 aprile e giovedì 20 aprile ci sarà un presidio presso la sede del ministero del Lavoro in via Flavia a Roma per i lavoratori ex Alitalia per la "trasparenza nei criteri di assunzione" e per la prosecuzione della cassa integrazione straordinaria.