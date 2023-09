Sciopero aerei 8 settembre: tutti i voli cancellati da Linate e Malpensa

È entrato nel vivo lo sciopero degli aerei di venerdì 8 settembre. Incrociano le braccia, come riporta l'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), i lavoratori delle imprese e dei servizi aeroportuali di handling, quelli del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti e il personale dipendente delle aziende trasporto aereo settore handlers. A proclamare lo sciopero sono state diverse sigle sindacali. A Milano - negli aeroporti di Malpensa e Linate - sono stati cancellati oltre 80 voli verso diverse destinazioni.

Le motivazioni dello sciopero

La Cub Trasporti, e altre organizzazioni sindacali di base (Flai trasporti e servizi e Fit-Cisl), hanno indetto lo sciopero nazionale di 24 ore per il comparto aereo aeroportuale indotto che coinvolgerà il personale di terra. L'astensione dal lavoro è per il rinnovo del contratto atteso da sei anni.

La protesta è stata annunciata da tempo, contestano le proposte "di aumenti salariali inadeguati, l'aumento dell'orario di lavoro senza sufficiente adeguamento economico, lo storno di parte degli aumenti proposti a favore di enti previdenziali e sanitari privati".

"Gli aumenti salariali sono inconsistenti - afferma la Cub Trasporti -. A fronte di una vigenza contrattuale di 10 anni, e una perdita salariale in riferimento al costo della vita di 400 euro al mese, si propongono 250 euro complessivi e spalmati in tre anni. Anziché cancellare le 24 ore incrementali concesse nel precedente rinnovo contrattuale, verrà formalizzato un aumento dell'orario a 38,5 ore settimanali senza nessun adeguamento economico".

Infine "dall'ammontare degli aumenti salariali previsti saranno stornati fondi per finanziare la sanità di categoria, gestita da enti bilaterali sindacati/aziende che saranno devoluti a società del settore, sottraendo dalla busta paga in favore di società private e le condizioni di lavoro negli aeroporti sono pesantemente peggiorate e c'è il rischio di incremento di orari spezzati, straordinari, reperibilità non contrattata".

Tutti i voli cancellati da Malpensa

Orario Partenza Arrivo Numero Compagnia 10:10 Malpensa Vienna OS00512 Austrian 10:35 Malpensa Catania F R02179 Ryanair 10:40 Malpensa Parigi Charles De Gaulle AF01831 Airfrance/Klm 10:45 Malpensa Zurigo LX01613 Swiss 11:05 Malpensa Francoforte LH00249 Lufthansa 11:05 Malpensa Madrid UX01066 Air Europa 11:15 Malpensa Amsterdam EC03853 Easyjet 11:25 Malpensa New York U A00018 United 11:35 Malpensa Napoli EC03577 Easyjet 11:35 Malpensa Stoccolma SK02690 Sas 11:40 Malpensa Praga EC03901 Easyjet 11:50 Malpensa Lisbona TP00827 Tap Portugal 12:00 Malpensa Londra Stansted FR08718 Ryanair 12:15 Malpensa Catania FR05063 Ryanair 12:30 Malpensa New York Jfk DL00185 Delta 12:30 Malpensa Palermo R01028 Ryanair 12:40 Malpensa Jeddah W605691 Lufthansa 12:45 Malpensa Erevan W 605567 Wizz 13:00 Malpensa Napoli FR05914 Ryanair 13:00 Malpensa Ibiza VY06378 Vueling 13:25 Malpensa Londra Heatrow A00573 British Airways 13:30 Malpensa Vienna FR00215 Ryanair 13:35 Malpensa Catania EC03541 Easyjet 13:45 Malpensa Berlino FR00009 Ryanair 13:55 Malpensa Parigi Charles De Gaulle AF01631 Airfrance/Klm 14:20 Malpensa Oslo DY01877 Norwegian 14:30 Malpensa Madrid IB03253 Iberia 14:40 Malpensa Francoforte LH00253 Lufthansa 14:40 Malpensa Copenhagen SK01684 Sas 14:50 Malpensa Zurigo LX01629 Swiss 14:50 Malpensa Vienna OS00510 Austrian 14:50 Malpensa Parigi Orly VY08433 Vueling 15:00 Malpensa Istanbul TK01896 Turkish Airlines 15:00 Malpensa Barcellona VY06341 Vueling 15:10 Malpensa Chicago U A00415 United 15:25 Malpensa Vilnius W 608052 Wizz 15:30 Malpensa Napoli EC03579 Easyjet 15:30 Malpensa Napoli F R05936 Ryanair 15:35 Malpensa Cracovia W 605068 Wizz 15:45 Malpensa Barcellona EC07154 Easyjet 16:10 Malpensa Parigi Charles De Gaulle EC04546 Easyjet 16:15 Malpensa Lussemburgo LG06996 Luxair 16:35 Malpensa Dusseldorf EW09825 Eurowings 17:05 Malpensa Marsa Alam A P02955 Alba Star 17:15 Malpensa Monaco LH01857 Lufthansa 17:20 Malpensa Lisbona TP00823 Tap Portugal 17:35 Malpensa Vienna OS00514 Austrian 18:25 Malpensa Parigi Charles De Gaulle AF01731 Airfrance/Klm 22:35 Malpensa Tirana W 406610 Wizz Air Malta

