Sciopero dei lavoratori delle low-cost: rischio caos aeroporti

Sciopero del trasporto aereo per domenica 17 luglio. Stando a quanto pubblicato dal ministero dei trasporti sul proprio sito, potrebbero incrociare le braccia come Easyjet, Volotea, Ryanair oltre alle controllate della compagnia irlandese, come Malta Air e Crewlink. Gli aerei delle low-cost potrebbero rimanere a terra dalle 14 alle 18, ma sono garantiti i voli tra le 7-10 e 18-21.

L'agitazione è stata indetta da Filt Cgil e Uiltrasporti che hanno sottolineato che "dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno non è ancora stato avviato un confronto sulle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante". I lavoratori, nel dettaglio, lamentano problemi di organico e turni di lavoro troppo pesanti.

Sempre nella giornata di domenica sono previsti scioperi del personale Enav in diversi aeroporti italiani tra cui il centro di controllo aereo di Milano (competente anche Linate e Malpensa). Infine, sempre nella giornata di domenica 17 luglio, potrebbero incrociare le braccia i lavoratori del settore vigilanza dei sedili aeroportuali, in questo caso l'agitazione è stata proclamata dalle 14 alle 18.