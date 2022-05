Scippato durante la festa scudetto: tifoso del Milan insegue il ladro e lo blocca

È riuscito a passare il bottino al complice, ma lui non ha avuto scampo. Un ragazzo di 19 anni, un cittadino egiziano regolare in Italia e senza precedenti, è stato arrestato lunedì sera in Duomo con l'accusa di furto con strappo dopo aver scippato un 26enne italiano della collanina.

Il suo blitz è andato in scena verso le 23 in piazza Duomo, dove era da poco arrivato il pullman scoperto con a bordo i giocatori del Milan, freschi campioni d'Italia. Approfittando della calca e della confusione, con migliaia e migliaia di persone assiepate davanti alla Cattedrale, il ladro avrebbe strappato la collana alla vittima per poi passarla a un amico e scappare.

La sua missione, però, è fallita perché è stato lo stesso 19enne a inseguirlo e bloccarlo, dando poi l'allarme ai carabinieri del 3º reggimento Lombardia, che erano in piazza per l'ordine pubblico. Il giovane è poi stato dichiarato in arresto dai militari della Pmz Magenta.