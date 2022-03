Milano, tre donne borseggiate dallo stesso uomo in poche ore

Ha sottratto uno smartphone in piazza Cinque giornate, ha provato a rubarne un altro in corso Buenos Aires e infine si è appropriato di un terzo in Porta Venezia. L'accaduto nel pomeriggio di lunedì 7 marzo. Vittime tre donne.

Il malvivente, un 21enne algerino con precedenti specifici, verso le 19 è stato infine fermato dai carabinieri in corso Buenos Aires e arrestato per furto con destrezza.

In un breve lasso di tempo, l'uomo aveva sottratto un primo smartphone dalla borsa di una donna in piazza Cinque giornate, ne aveva rubato un secondo a una 26enne e poi aveva provato a borseggiare una terza vittima. I due telefoni rubati gli sono stati trovati addosso.