Apre sportello dell'auto e scippa una borsa: preso ladro col casco integrale

Nota una donna alla guida di un'auto con la borsetta appoggiata sul sedile accanto. L'affianca. E in un attimo, col viso nascosto da una casco integrale, scippa la borsa, nonostante il tentativo di resistenza estremo della vittima. Poi fugge in scooter e spende circa 90 euro pagando col contactless della carta di credito appena rubata, in giro per negozi. Ma nel giro di pochi giorni finisce in manette.

A raccontare la storia sono i carabinieri che hanno incastrato l'uomo anche grazie alle telecamere di sicurezza. Lui, un italiano di 44 anni, è stato portato ai domiciliari dopo un provvedimento emesso dal Tribunale di Monza, su richiesta della locale Procura della Repubblica. È accusato di furto con strappo, lesioni personali, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e ricettazione.

Lo scippo è avvenuto il 17 febbraio, per le strade di Cusano Milanino (Milano). La vittima, rimasta leggermente ferita dopo la colluttazione con l'uomo, ha denunciato tutto ai carabinieri della locale stazione, Compagnia Sesto San Giovanni. Nella fase delle indagini, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità del 44enne un casco da motociclista e alcuni indumenti compatibili con quelli indossati dal responsabile dei reati, nonché il motociclo utilizzato per la fuga. Motorino rubato e su cui era stata apposta una targa a sua volta di provenienza illecita.