Esce dall'ospedale e scippa una donna per strada: bloccato

Prima la notte al pronto soccorso (accompagnato per abuso di alcolici), poi lo scippo e infine una denuncia. È successo a Rho (hinterland nord-ovest di Milano) nella mattinata di domenica 10 dicembre; nei guai un 22enne marocchino denunciato in stato di libertà dalla polizia locale.

Tutto è successo poco dopo le 11, come appreso da MilanoToday. L'anziana stava camminando sul marciapiede in via De Amicis, pieno centro della cittadina, quando è stata avvicinata e derubata dal 22enne, la vittima rendendosi conto di quello che era appena successo ha lanciato l'allarme richiamando l'attenzione di una pattuglia della polizia locale di passaggio.

Il 22enne, arrivato da poco in Italia, è stato braccato e accompagnato al comando di Corso Europa dai ghisa. Per lui è scattata una denuncia.