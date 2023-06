Scippo durante il funerale di Berlusconi, arrestata una donna

In Duomo era appena iniziato il funerale a Silvio Berlusconi. Negli stessi attimi lei, 21 anni, ha scippato un ragazzo all'interno del McDonald's più centrale di Milano. Ed è stata arrestata "in diretta" dalla polizia.

Tutto è accaduto pochi minuti dopo le 15. La 21enne è stata "intercettata" dagli agenti della sesta sezione della squadra mobile, che si trovavano nel "salotto buono della città" per il dispositivo di sicurezza predisposto dal questore Giuseppe Petronzi. I detective hanno notato la giovane mentre seguiva con particolare attenzione e persone in corso Vittorio Emanuele fino a quando, imboccata via Santa Radegonda, è entrata in un fast food di Galleria Fontana.

Salita al secondo piano del locale, dopo essersi avvicinata a un 18enne leccese mostrandogli un foglio con delle scritte incomprensibili, la donna ha posizionato il foglio sul tavolino coprendo il cellulare del ragazzo e rubandoglielo. I poliziotti hanno immediatamente bloccato la donna restituendo il cellulare al ragazzo che non si era accorto del furto.

La 21enne è stata arrestata per furto con destrezza. Non era il suo primo reato, la giovane ha diversi precedenti per ricettazione, furto e inosservanza ai provvedimenti dell’autorità.