Aggredita e derubata in metro: donna finisce in ospedale

Prima lo scippo e la fuga, poi è stato bloccato da un passante. E per lui sono scattate le manette. Un uomo di 26 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver strappato la collanina una 64enne nel mezzanino della stazione di San Siro della M5 nel pomeriggio di venerdì 18 agosto.

Tutto è accaduto poco prima delle 14, come riferito dalla questura. L'uomo, cittadino egiziano, ha prima strappato la collana a una donna che stava uscendo dalla M5 e in pochi attimi è uscito dalla metro. La donna ha seguito il ladro finché alcuni passanti non lo hanno bloccato e trattenuto fino all'arrivo della polizia che lo ha arrestato con l'accusa di furto con strappo.

La 64enne è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso, è stata trasportata in codice verde al San Carlo, dove è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni per alcune lesioni. Per questo il 26enne è stato denunciato in stato di libertà per lesioni.