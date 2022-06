Ennesimo scippo in centro: uomo rapinato del Vacheron Constantin di lusso

In tre contro uno. Per portargli via l'orologio. Ennesima rapina domenica sera in centro a Milano, dove un uomo è stato derubato di un Vacheron Constantin dal valore di 20mila euro.

Stando a quanto riferito dalla stessa vittima alla polizia, a entrare in azione sarebbero stati tre uomini, poi scappati con il bottino. Il derubato, un italiano di 76 anni, è finito nel mirino della banda poco prima di mezzanotte, mentre passeggiava in piazza San Babila, a due passi dal Duomo.

Lì, il 76enne sarebbe stato avvicinato dai tre, che lo avrebbero strattonato e spintonato per poi portargli via l'orologio. È stato lui stesso ad allertare gli agenti, ma quando i poliziotti sono arrivati sul posto degli scippatori ormai non c'era più traccia.

Un colpo praticamente identico è avvenuto nel pomeriggio di domenica in via Manzoni, sempre centro città. Lì a fare i conti con i rapinatori è stato un uzbeko di 36 anni, a cui è stato rubato un Richar Mille in edizione limitata da 250mila euro. Anche in quel caso a entrare in azione sono state tre persone, che hanno agito con un modus operandi uguale.