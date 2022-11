I ladri che scippano un poliziotto (in compagnia di un collega)

Obiettivo sbagliato, decisamente. Due ragazzi - un 23enne e un 21enne, entrambi cittadini egiziani senza precedenti - sono stati arrestati nella notte tra domenica e lunedì a Milano con l'accusa di tentata rapina impropria dopo aver cercato di scippare un poliziotto, che era in compagnia di un altro poliziotto.

Il blitz dei due è avvenuto poco dopo l'una alla biblioteca degli alberi, il parco Bam che si trova sotto i grattacieli di Porta Nuova. I due agenti, in borghese e liberi dal servizio, sono stati sorpresi alle spalle dai ladri, che hanno cercato di strappare una collanina in oro a uno dei due per poi fuggire.

Gli agenti, però, si sono subito messi sulle loro tracce e hanno dato l'allarme, continuando a inseguire i fuggitivi. Il 21enne e il 23enne alla fine sono stati raggiunti e arrestati. Il poliziotto rimasto vittima del tentato furto è stato invece accompagnato in ospedale e dimesso con pochi giorni di prognosi per una ferita al collo.