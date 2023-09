Rubano Rolex da 30mila euro: stavano colpendo di nuovo a Milano

Avevano già rubato un Rolex a Sanremo ed erano pronti per un secondo colpo a Milano. Sono stati traditi proprio mentre puntavano la prossima vittima, i tre franco algerini fermati dalla polizia venerdì scorso. Il gruppo, tra i 26 e i 28 anni, si trova a San Vittore con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Girovagavano per le strade del centro di Milano con fare sospetto, osservando i passanti in via Monte Napoleone, quando sono stati notati dagli agenti della mobile di Milano. Nel borsello avevano le chiavi di una Citroen, la stessa segnalata dai carabinieri di Sanremo perché utilizzata per il furto di un Rolex da 30mila euro ai danni di un 55enne. In auto, a confermare il loro coinvolgimento, sono stati trovati gli abiti indossati per la rapina e una carta di identità contraffatta.

I tre malviventi, il 9 settembre, avrebbero puntato e seguito un uomo per le vie della cittadina ligure fino alla piazza centrale. Secondo quanto trapelato, la vittima, scesa dalla propria auto ha subito lo scippo: l’orologio è stato strappato dal polso con forza. I rapinatori si sono poi dileguati separatamente.

Negli ultimi mesi tantissimi episodi del genere. L’ultimo fatto in ordine di tempo riguarda il pilota di Ferrari Carlos Sainz, che era stato rapinato del proprio orologio in via Manzoni. In quel caso lo stesso Sainz era riuscito a bloccare i rapinatori, finiti anche loro dietro le sbarre a San Vittore.