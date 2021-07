Assiste a uno scippo e insegue il rapinatore fino a bloccarlo: la polizia lo arresta

Lo ha inseguito per varie decine di metri e alla fine è riuscito ad acciuffarlo, consegnandolo alla polizia. Protagonista un giovane che, sabato pomeriggio verso le quattro, ha assistito a uno scippo in strada, in via Tertulliano, e non ci ha pensato due volte. Il rapinatore, giovane quanto lui, aveva appena strappato una catenina ad un'anziana passante che s'era messa ad urlare e chiedere aiuto.

Ha quindi corso per cercare di raggiungere il rapinatore, riuscendo alla fine a bloccarlo in via Sannio, poco lontano. Nel frattempo qualcuno aveva dato l'allarme al 112 e sul posto si è precipitata una volante della polizia. Gli agenti hanno preso in "consegna" il malvivente, identificato per un egiziano di 21 anni, e l'hanno arrestato.