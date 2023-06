Rapinato in pieno centro a Milano mentre torna a casa

Un anziano di 87 anni è stato scippato mentre stava rincasando in zona Porta Venezia nel pomeriggio di giovedì 29 giugno. Il ladro, un cittadino francese di 46 anni, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile con l'accusa di rapina impropria.

Tutto è accaduto intorno alle 16 in via Zarotto a Milano. L'uomo, secondo quanto ricostruito, è stato seguito fin dentro al cortile condominiale dal 46enne che lo ha spintonato e gli ha rubato tutto quello che aveva in tasca (poco più di 600 euro) per poi scappare.

Il malvivente è stato rincorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che lo hanno fermato alcuni metri dopo. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di rapina impropria.