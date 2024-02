Gabriela, 27 anni, scomparsa da Torino: si cerca anche a Milano

Estese anche a Milano le ricerche di Gabriela, una ragazza di 27 anni scomparsa dall'ospedale Maria Vittoria di Torino lunedì 19 febbraio, dove si trovava al pronto soccorso dalla sera precedente a causa di crisi di personalità. "Aveva visioni", ha raccontato la madre a Chi L'ha Visto su Rai 3, "diceva di essere la Madonna. Non voleva essere ricoverata. Sappiamo che, sabato sera, il suo ragazzo aveva chiamato l'ambulanza, ed era stata ricoverata in ospedale ma domenica mattina era già stata dimessa".

A quel punto la famiglia si è rivolta alla caserma dei carabinieri di Moncalieri (Torino): i militari hanno riferito che la giovane stava bene e si trovava in una casa protetta. Le ultime notizie risalgono appunto a lunedì, quando Gabriella si trovava al pronto soccorso. Secondo alcune informazioni, il giorno dopo, di mattina, avrebbe preso un treno per Milano dalla stazione di Porta Nuova pochi minuti prima delle 11. Per questo motivo le ricerche sono estese al capoluogo lombardo.

Quando si trovava in ospedale, Gabriela indossava una maglia con una toppa rossa e una scritta bianca, pantaloni rosa, scarpe bianche e giacca nera. Ma, quando si trovava in stazione, avrebbe avuto indosso una felpa azzurra col cappuccio e pantaloni blu, senza giacca. È alta più di 1,60, ha gli occhi verdi e i capelli castano-biondi.

La famiglia ha presentato denuncia di scomparsa presso i carabinieri di Poirino (Torino). Chiunque la riconoscesse può contattare il 112.