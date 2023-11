Kimberly Bonvissuto, 20 anni, scomparsa nel nulla da 4 giorni

Una ragazza di 20 anni di Busto Arsizio, Kimberly Bonvissuto, è scomparsa da lunedì 20 novembre. La madre sta diffondendo sui social network le fotografie della giovane, spiegando di avere già informato la polizia. Secondo quanto si apprende, la ragazza, lunedì, era uscita di casa alle 4 di pomeriggio indossando una tuta grigia, scarpe nere e un giubbotto Colmar. Ha i capelli rossi ed è alta circa 1,55.

La ragazza aveva spiegato di avere un appuntamento con la cugina, e che avrebbe cenato con lei fuori casa. Sarebbe però stata una 'copertura' (ma il condizionale è d'obbligo) per incontrare un ragazzo: le due giovani erano infatti d'accordo di sentirsi per concordare l'orario di arrivo nelle rispettive abitazioni, e infatti si sarebbero sentite alle nove e mezza di sera. Poi, però, il telefono di Kimberly Bonvissuto non ha più dato segni di vita.