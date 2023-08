Marinella Chierichetti scomparsa nel nulla: era uscita di casa in bicicletta

Non si trova da domenica scorsa la 71enne Marinella Chierichetti di Zelo Buon Persico, nel territorio paullese in provincia di Lodi.

La donna si è allontanata da casa all'ora di pranzo senza borsa e senza occhiali, in sella alla sua bicicletta ritrovata martedì in campagna, tra campi e cascine, vicino a una roggia nel percorso da via Giussana a Paullo, ma finora non sono state trovate altre tracce di lei. In questi giorni si sono impegnati a cercarla i volontari della protezione civile, i vigili del fuoco e anche diversi amici e conoscenti della famiglia. Sono stati impiegati anche i droni e la polizia locale ha perlustrato strade e campi.

Sabato 26 agosto le ricerche risultano sospese.