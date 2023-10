Marta, scomparsa da due settimane: sopralluogo dei carabinieri in casa

A “caccia” di qualsiasi traccia utile. I carabinieri della compagnia Porta Monforte e gli specialisti della Sis stanno effettuando un sopralluogo nel palazzo al civico 14 di via Pietro da Cortona a Milano, nel condominio in cui è residente vive Marta Di Nardo, la 60enne scomparsa da due settimane.

I militari sono entrati nell’abitazione della donna verso le 16.20, grazie all’intervento dei vigili del fuoco. L’appartamento, la cui porta era chiusa a chiave, si trova al quarto piano della scala D del grande palazzo Aler. Poco prima i carabinieri hanno anche fatto accesso in casa di un conoscente della 60enne, un uomo che avrebbe problemi di tossicodipendenza e che conoscerebbe la donna.

Gli investigatori stanno cercando eventuali elementi che possano aiutare nelle ricerche o altre tracce che possano indirizzare le indagini in un altro senso. A denunciare la scomparsa di Marta, lo scorso 17 ottobre, è stato suo figlio, che vive fuori città e ha pochi rapporti con la madre.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno già parlato con alcuni vicini e conoscenti, tra cui un signore che sarebbe il fidanzato della scomparsa. I 'testimoni' hanno tracciato il quadro di una signora particolarmente attratta dal gioco, che chiedeva soldi in giro proprio per far fronte al suo vizio. E che quindi potrebbe aver avuto debiti. La 60enne risulta in cura al Cps per dei problemi di natura psichiatrica. Il suo telefono è spento da settimane, dal 4 ottobre, proprio il giorno in cui sarebbe scomparsa. Nel condominio popolare è presente un impianto di videosorveglianza installato da poco, ma le immagini vengono tenute in memoria per sei giorni e quindi non saranno d'aiuto.

Al momento in procura il fascicolo è aperto senza ipotesi di reato ma si procede per allontanamento volontario.