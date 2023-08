Disperso in montagna turista ultra 80enne: ricerche in corso

Apprensione sulle montagne bergamasche per la scomparsa di un villeggiante ultraottantenne (alcune fonti riferiscono 83 anni, altre 87) scomparso dalla serata di giovedì dopo essere uscito a fare una passeggiata nelle vicinanze di Berbenno, un paese in Valle Imagna. L'uomo è un turista abbastanza conosciuto in paese perché, da anni, prende casa in affitto per le vacanze estive.

L'allarme è stato diramato dalla famiglia dell'anziano, non vedendolo rientrare a casa. Impegnati nella ricerca gli uomini dei vigili del fuoco, dei carabinieri di Zogno e del soccorso alpino, anche con l'ausilio dei cani. Per ora nessuna traccia dell'uomo.