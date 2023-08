Un altro escursionista milanese è disperso in montagna

Carlo Vincenzo D'Orta, 53enne di Milano, è scomparso durante un'escursione in Val Grande. Sono scattate nella mattinata di mercoledì 16 agosto le ricerche del Soccorso alpino per ritrovare il turista meneghino.

Secondo le prime informazioni, D'Orta era in Val Grande da lunedì 14 agosto: fino al pomeriggio di martedì 15, il giorno di Ferragosto, è rimasto in contatto con la fidanzata a cui ha comunicato di essersi perso.

Ad oggi, mercoledì 16 agosto, il telefono dell'escursionista non è più in una zona di copertura racconta NovaraToday. Sul posto è già intervenuto l'elicottero dei vigili del fuoco, per un sorvolo dell'area, mentre a breve interverrà l'elicottero del Soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf), con a bordo la strumentazione per la ricerca dei cellulari.

La scomparsa di Alessia Protospataro

Proseguono le ricerche di Alessia Protospataro, la turista milanese di 49 anni scomparsa nel nulla in Val d'Ossola (Piemonte) da giovedì 10 agosto. I soccorritori stanno cercando senza sosta da domenica 13 agosto, quando il titolare del B&b di Domodossola in cui alloggiava ha denunciato la scomparsa. La donna sarebbe stata vista nella piana di Vigezzo e proprio da lì sono iniziata le ricerche,