Scomparso da casa Dario, ragazzo 22 anni. La famiglia lo cerca da giorni, l'appello

Da diversi giorni è scomparso un ragazzo milanese di 22 anni, Dario Boselli. La famiglia lo cerca disperartamente. Del giovane non si hanno notizie dall'8 settembre: è uscito di casa senza documenti né il telefono, e per il momento non è stato rintracciato né presso i parenti né nei ricoveri cittadini.

Numerosi gli appelli sui social network. La famiglia ha allertato le forze dell'ordine presentando denuncia di scomparsa ed anche la popolare trasmissione "Chi l'ha visto". Alto 1,90 con capelli folti e ricci, indossava una felpa e un paio di jeans. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che sarebbe stato visto nella zona dei laghi a Buccinasco: una informazione tutta da verificare, per il momento.

I familiari invitano chiunque lo vedesse ad avvertire le forze dell'ordine. Sui social network viene anche diffuso il numero di cellulare della zia del ragazzo.