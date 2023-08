Trovato escursionista milanese. Droni e "cattura segnale" del telefono per cercarlo

Tre soccorritori sono rimasti nella notte di giovedì nel Parco Nazionale della Val Grande (provincia del Verbano Cusio Ossola) per cercare qualche segnale della presenza del 53enne Carlo Vincenzo D'Orta, il milanese scomparso il giorno di ferragosto. L'uomo è stato individuato e i soccorritori gli hanno parlato. Non hanno potuto raggiungerlo a causa del terreno impervio e del buio. D'Orta ha detto loro di non potersi muovere per via di un problema a una gamba. L'ultimo contatto, via telefono, risale al giorno di ferragosto quando D'Orta ha scritto un messaggio alla fidanzata, a cui ha comunicato di essersi smarrito.

Il 53enne si trovava in Val Grande fin dal 14 agosto e stava compiendo un'escursione nella zona del rifugio di Pian Cavallone. Impegnato nelle ricerche il personale del soccorso alpino, del soccorso della guardia di finanza, nonché i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. Battuti in lungo e in largo molti sentieri e alpeggi della zona della Val Pobbiè, una vallata interamente coperta da un fitto bosco, dove si presume che l'escursionista possa trovarsi. A Pogallo, una delle "porte d'ingresso" del Parco Nazionale, i carabinieri forestali hanno distribuito fotografie dell'uomo a coloro che si avviavano verso i sentieri della Val Grande.

Impegnato nelle ricerche, tra l'altro, l'elicottero "Drago 153" dei vigili del fuoco di Malpensa, dotato del sistema 'Imsi Catcher', che permette di individuare un telefono cellulare anche se si trova fuori dalla zona di copertura, come in questo caso. Sul posto anche i droni dei vigili del fuoco, con telecamera termica in grado di fornire immagini di oggetti che emettono calore.