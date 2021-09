I carabinieri hanno ritrovato l'auto di Giacomo Sartori nel Pavese

Nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri hanno ritrovato l'auto in uso a Giacomo Sartori, il 30enne originario della provincia di Belluno scomparso da Milano, città in cui lavora, e di cui familiari e amici non hanno notizie dalla serata di sabato 18 settembre. L'auto, una Volkswagen Polo grigio scuro (targa GF905VY), era nel territorio del Comune di Casorate Primo (Pavia). La vettura era regolarmente chiusa e al momento non sono emersi elementi utili e sono in corso i rilievi da parte di personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano. Sono in corso le ricerche del ragazzo.

Giacomo Sartori, il giovane scomparso nel nulla

Per agevolare le ricerche e concentrare le segnalazioni è stata creata anche una pagina Facebook: Missing Giacomo Sartori. I contorni della vicenda non sono nitidi perché Giacomo, secondo quello che è trapelato fino ad ora, non aveva alcun motivo per sparire nel nulla. Il 30enne è stato visto per l'ultima volta intorno alle 23:30 in un locale di viale Vittorio Veneto a Milano. Si trovava insieme ad alcuni amici per passare la serata e mezz'ora prima della mezzanotte si è congedato. Il 30enne era un po' scosso perché poco prima qualcuno gli aveva rubato il suo zaino al cui interno c'erano il portafoglio, i documenti e il pc di lavoro. Scosso sì ma Giacomo, secondo quanto appreso da MilanoToday, non avrebbe pronunciato nessuna frase particolare.

I primi a notare la scomparsa sono stati alcuni clienti dell'azienda per cui lavora: sabato 18 settembre non lo hanno visto arrivare agli appuntamenti che aveva fissato la società, una software house di Assago. È stata proprio la ditta a chiamare la famiglia che nella giornata di lunedì ha presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri di Belluno. Anche il coinquilino con cui divide l’appartamento in zona Solari ha detto di averlo visto l’ultima volta venerdì mattina, prima di uscire per andare a lavoro e non rincasare la sera.

Giacomo Sartori scomparso: la descrizione

Giacomo Sartori ha 30 anni, è alto 175 centimetri, ha gli occhi e i capelli castani ed è di corporatura media. Dalle informazioni ricevute risulta che Giacomo portasse una camicia bianca, dei pantaloni beige e delle scarpe marroni. Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell'ordine attraverso il numero unico (112) o il 345.8512950.