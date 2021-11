L'uomo scomparso e ritrovato dopo due settimane in piazza Duomo a Milano

"È stato ritrovato, sta bene. Vogliamo ringraziare tutti: parenti, amici, conoscenti e non per il sostegno e il supporto ricevuto durante questi giorni". Con questo messaggio la famiglia del 57enne scomparso da Cesano Maderno, in Brianza, ha comunicato la notizia del ritrovamento dell'uomo.

A rintracciarlo sono stati alcuni poliziotti in piazza Duomo, a Milano. Del 57enne non si avevano più notizie da due settimane e i familiari, allarmati, avevano sporto denuncia dai carabinieri e diffuso diversi appelli tramite i social network nella speranza di rintracciare l'uomo. Le sorelle del 57enne si erano rivolte anche alla trasmissione Chi l'ha Visto?