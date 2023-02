Arriva lo sconto di pena per Alberto Genovese: effetto della riforma Cartabia

Alberto Genovese riceverà uno sconto di pena. L'uomo, ex imprenditore, è stato condannato per violenza sessuale per due casi di ragazze drogate e poi stuprate, a Ibiza e a Milano. La condanna del tribunale è stata, in rito abbreviato, di 8 anni e 4 mesi di reclusione, ma ora scatterà lo sconto di un sesto in assenza di ricorso in Appello.

E' l'effetto della riforma della giustizia varata dall'ex ministro Marta Cartabia. La pena, una volta divenuta definitiva, scenderà a meno di 7 anni. L'uomo era stato arrestato il 6 novembre del 2020 dopo la denuncia della seconda violenza sessuale, a Terrazza Sentimento, come era chiamato il suo appartamento del centro di Milano. Le indagini avevano poi fatto emergere altri casi, tra cui in particolare uno di Ibiza per il quale Genovese è stato condannato insieme alla sua ex fidanzata, accusata di avere partecipato a sua volta.

Genovese è agli arresti domiciliari in una clinica di disintossicazione dalla cocaina.