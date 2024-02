Guerriglia a San Siro con bombe carta: 2 arresti e 50 Daspo

Caos dopo il match di ieri sera tra Inter e Juventus. Al termine della partita, per precauzione, le forze dell'ordine hanno scortato i club dei tifosi bianconeri all'esterno del parcheggio di San Siro. In via Harar, all'altezza di via Pinerolo, la scorta non è stata sufficiente: gli interisti, a volto coperto, hanno iniziato una guerriglia contro gli avversari con il lancio di bottiglie. Coinvolti 50 nerazzurri: un 22enne e un 24enne sono stati arrestati mentre altri 48 sono stati denunciati con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per danneggiamento aggravato. Daspo per tutti e 50.

Il gruppo di ultras interisti, hanno spiegato gli agenti, dopo il lancio di bottiglie è passato alle bombe carta non solo verso i pullman degli avversari. Negli scontri, infatti, è stato danneggiato un'auto della polizia di stato. Nell'intervento è stato necessario il supporto di altre pattuglie. Gli agenti hanno trovato, in un'area verde nei pressi dello stadio, bastoni, cinture e tirapugni.

Già nel pre partita era stato disposto un Daspo per un tifoso juventino. Poi, alcuni hanno tirato il freno d'emergenza sulla linea metro M5. La guerriglia è avvenuta al termine del Derby d'Italia che ha visto l'Inter, in casa, scontrarsi contro la Juventus vincendo 1-0.