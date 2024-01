Il corteo (non autorizzato) finisce con un tafferuglio tra i dimostranti che vogliono sfilare in via Padova e forze dell'ordine che bloccano ogni tentativo di far uscire i manifestanti da piazzale Loreto. Il video racconto della giornata

Finisce nel modo peggiore il corteo organizzato sabato 27 gennaio in solidarietà al popolo palestinese nel Giorno della Memoria dedicato alle vittime dei lager nazisti. Quello che doveva infatti essere solo un presidio statico in piazzale Loreto, si è presto trasformato in un corteo in movimento che, tuttavia, dopo pochi metri è stato bloccato da un doppio cordone di poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa.

Nonostante vari tentativi di interlocuzione tra gli organizzatori del presidio e i dirigenti delle forze dell'ordine, alla fine un gruppo di dimostranti ha tentato di forzare il blocco, scontrandosi con polizia e carabinieri. Gli scontri, durati diversi minuti, si sono conclusi con qualche lancio di oggetti all'indirizzo di agenti e militari, mentre i manifestanti intonavano slogan contro Israele mostrando cartelli, striscioni e finti neonati palestinesi uccisi dalle bombe. Momenti di tensione anche con un inquilino di via Padova, affacciatosi alla finestra con un cartello "Free Gaza from Hamas" che ha scatenato fischi e insulti da parte dei manifestanti pro Palestina.