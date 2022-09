Scontri dopo Milan-Dinamo: tafferugli tra ultras armati di bastoni, 13 fermati

Post partita movimentato quello di Milan-Dinamo Zagabria, la gara di Champions League vinta 3-1 dai rossoneri. Al termine della gara, stando a quanto finora appreso, gruppi di ultras delle due squadre armati di bastoni si sono confrontati a poca distanza dallo stadio.

Gli ultras sono venuti a contatto in via Capecelatro e la polizia - si legge in una nota di via Fatebenefratelli - "ha utilizzato lacrimogeni per bloccare le azioni dei tifosi che si erano recati allo stadio con il chiaro intento di confrontarsi con violenza".

Durante gli scontri sono stati fermati 13 tifosi croati che sono stati accompagnati in questura, mentre la stessa sorte durante la giornata era toccata ad altri 36 ultras ospiti, 23 dei quali denunciati. Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi ha emesso 19 Daspo della durata di un anno nei confronti di 19 tifosi ospiti e uno di due anni per un cittadino croato trovato in possesso di sette coltelli. Due milanisti di 26 e 29 anni sono invece stati arrestati all'ingresso di San Siro perché scoperti allo stadio nonostante il Daspo.

Prima della gara altri momenti di tensione si erano vissuti sempre in via Capecelatro dove due croati erano stati aggrediti da persone incappucciate: uno di loro era stato accoltellato al gluteo ed era finito in ospedale. Nel mentre circa 2.500 ultras della Dinamo, con in testa i Bad blu boys, marciavano in corteo in città.